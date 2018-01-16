Боевики применили минометы 82 мм на Приазовье, а на Луганщине стреляли из гранатометов

По оперативным данным Пресс-центра Штаба АТО, ситуация на линии разграничения вновь была напряженной, невзирая на все еще действующий режим перемирия. Всего за минувшие сутки боевики осуществили три обстрела укреплений ВСУ, однако в этот раз никто из украинских воинов не погиб и не был ранен.

На Луганском направлении враг вел огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Зайцевого.

На Донецком направлении — в районе Широкиного — зафиксировано применение российско-террористическими войсками 82-мм минометов, пулеметов и стрелкового оружия, а в районе Каменки наши позиции были обстреляны из гранатометов разных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На других участках нашей обороны нарушений режима тишины не зафиксировано.

Напомним, в дневное время суток в зоне проведения АТО был зафиксирован один обстрел украинских позиций.

