Боевики применили минометы 82 мм на Приазовье, а на Луганщине стреляли из гранатометов
По оперативным данным Пресс-центра Штаба АТО, ситуация на линии разграничения вновь была напряженной, невзирая на все еще действующий режим перемирия. Всего за минувшие сутки боевики осуществили три обстрела укреплений ВСУ, однако в этот раз никто из украинских воинов не погиб и не был ранен.
На Луганском направлении враг вел огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Зайцевого.
На Донецком направлении — в районе Широкиного — зафиксировано применение российско-террористическими войсками 82-мм минометов, пулеметов и стрелкового оружия, а в районе Каменки наши позиции были обстреляны из гранатометов разных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
На других участках нашей обороны нарушений режима тишины не зафиксировано.
Напомним, в дневное время суток в зоне проведения АТО был зафиксирован один обстрел украинских позиций.
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