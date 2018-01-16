ФИГУРКА ДНЯ.«Фарфоровые» истории.16 января 2018

В своих фарфоровых историях я уже упоминал нашего доброго знакомого из Манчестера по имени Стюарт. За последние почти двадцать лет он объездил с киевским «Динамо» и с журналистами, сопровождающими команду в зарубежных поездках, все футбольные города Европы. И по много раз. Сколько за эти годы совместных путешествий было интереснейших экскурсий, организованных для нас Стюартом, сколько было запоминающихся вечеров накануне матчей с длинными задушевными разговорами обо всем на свете!.. Но однажды наш старина Стюарт открылся нам с такой неожиданной стороны, что, вспоминая об этом, я всякий раз вижу его именно в том незабываемом образе.

До той поездки в Ливерпуль мы, конечно же, слышали о страстном увлечении Стюарта «ливерпульской четверкой», но даже представить не могли, что такое увлечение может сделать с человеком. Стюарт знал о Джоне Ленноне, Поле Маккартни, Джордже Харрисоне и Ринго Старе все, что о них было и будет еще когда-нибудь написано. Он показывал нам Ливерпуль как город своих небожителей — здесь родившихся, а вот здесь учившихся, а вон там сыгравших первый концерт… На старинном кладбище при церкви св. Петра над одной из наклонившихся могил наш весельчак Стюарт пел известную песню из раннего репертуара «The Beatles», не обращая внимания на катившиеся по щекам слезы. Оказывается, взгляд одного из авторов этой песни вырвал из заунывного местного пейзажа вид именно на этот кладбищенский уголок, что и послужило толчком к созданию музыкального произведения.

Стюарт подробно рассказывал о том, что первыми подружились Джон Леннон и Пол Маккартни, пытавшиеся сколотить вокруг себя новую группу. Потом ранняя смерть практически в одно времени их матерей сблизила Джона и Пола еще больше… Стюарт восторженно делился воспоминаниями о покорении «битлами» Америки в 1964-м году и о трагической гибели Джона Леннона в той же Америке в 1980-м. Мой средний сын Андрей, приехавший на эту экскурсию из Манчестера, слушал Стюарта с открытым ртом, хотя многое о легендарной четверке ему было известно и раньше. А на месте гибели Леннона возле своего дома в Нью-Йорке, рядом с Центральным парком, мы незадолго до этого побывали всей семьей…

Сегодня — Всемирный день «The Beatles», самой популярной в истории человечества музыкальной группы, о которой в период ее расцвета кощунственно заявляли, что они популярнее Иисуса. Они установили все мыслимые и немыслимые рекорды в мире музыки, побить которые, наверное, не удастся никому больше. Их произведения (на разных носителях) были проданы и продолжают продаваться тиражами, превысившими несколько миллиардов экземпляров. Но все это меркнет перед перед главным — перед их песнями, которые можно слушать вечно. И так и не наслушаться никогда…

Кстати, представленную вашему вниманию фарфоровую композицию я купил в память о «ливерпульской четверке» сразу после возвращения из Ливерпуля. Работы, посвященной творчеству «The Beatles», к сожалению, не встречал. Поэтому и решил сегодняшних именинников в столь необычный Всемирный день поприветствовать памятным для меня произведением.

Добра и счастья вам, друзья мои. Как всегда, искренне ваш

Александр ШВЕЦ

ДЖАЗОВОЕ ТРИО

Страна: Испания

Мануфактура: Lladro

Год создания: 2011

Скульптор: José Luis Santes

Размер: 35×30 cm

Лимитированная серия 3000 изделий