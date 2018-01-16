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Оксана Григорьева и Мел Гибсон

Оксана Григорьева обвинила Мела Гибсона в том, что у нее развился рак мозга

Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

16.01.2018 7:46 983

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Россиянка Оксана Григорьева, бывшая подруга Мела Гибсона, заявила о том, что у нее рак мозга. Она предоставила судебные документы, в которых указано, что после того как она пострадала от домашнего насилия со стороны известного актера и режиссера, у нее развилось посттравматическое стрессовое расстройство. Состояние ухудшилось в ходе судебных разбирательств и последовавшего банкротства. В результате у Оксаны развилось раковое заболевание мозга — аденома гипофиза.

На Западе Григорьеву считают охотницей за богатыми мужчинами. В 1992 году она вышла замуж за британского художника Николаса Роулэнда, который был старше нее на 19 лет. Их брак был расторгнут спустя два года. Но Оксана получила легальную возможность остаться в Великобритании.

В 1995 году она познакомилась с популярным актером Тимоти Далтоном (сыграл Джеймса Бонда в двух фильмах). Они стали жить вместе. В августе 1997 года Оксана родила от Тимоти сына. Далтон был готов жениться на Григорьевой, но она закрутила роман со шведским богачом Петером Бломквистом.

В начале 2000-х с Оксаной познакомился Мел Гибсон. Он был в полном восторге от «русской пианистки» (Григорьева занималась музыкой). Они стали жить вместе. В октябре 2009 года Оксана родила дочь Люси. Уже в апреле 2010 года Григорьева ушла от Гибсона. Она обвинила его в домашнем насилии. Судебный процесс был скандальным.

Он завершился в марте 2011 года. Гибсона приговорили к трем годам условно и штрафу в размере 400 долларов. Григорьевой он выплатил кругленькую сумму и обязался обеспечить всем необходимым дочь. Однако осенью 2011 года Оксана потребовала от Мела еще 500 тысяч долларов дополнительно.

Сейчас Григорьева судится с компанией White, Zuckerman, Warsavsky, Luna & Hunt, которая ранее представляла ее интересы в деле опеки на ребенком. Оказалось, Григорьева задолжала адвокатской фирме 108 тысяч долларов.

Напомним, год назад Гибсон в девятый раз стал отцом.

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