Продажи дисков группы The Cranberries взлетели на 900 тысяч процентов (видео)

В понедельник, 15 января, стало известно, что продажи альбомов рок-группы The Cranberries взлетели на фоне сообщений о внезапной смерти бывшей солистки Долорес О’Риордан. Об этом сообщает TMZ.

В частности, продажи альбома под названием Something Else увеличились на 900 тысяч процентов!

Также существенно увеличилась популярность сольного альбома Долорес О’Риордан под названием Are You Listening?.

Как уже сообщали fakty.ua, Долорес О’Риордан нашли мертвой в лондонском отеле. Певица умерла в возрасте 46 лет. Полиция назвала ее смерть необъяснимой.