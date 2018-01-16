В Одессе вандалы повредили копию древнегреческой скульптуры (фото, видео)

В Одессе вандалы повредили копию древнегреческой скульптуры «Лаокоон и его сыновья», расположенную у Археологического музея. Последствия акта вандализма одесситы и гости города, пожелавшие сфотографироваться у копии знаменитой древнегреческой скульптуры, увидели после новогодних праздников. Об этом сообщает сайт Одесского городского совета.

По словам начальника управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского городского совета Андрей Шелюгина, поврежденные элементы решено заказать для реставрации и восстановить скульптуру после наступления благоприятных погодных условий.

Кроме того, рассматривается вопрос об ограждении скульптурной композиции, которое защитит ее от повторных актов вандализма.

Напомним, ранее вандалы устроили погром на кладбище в Одесской области, массово разбив надгробия.