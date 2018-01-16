В США супруги держали в заточении 13 своих детей (фото)

В городе Перрис (американский штат Калифорния) супружеская пара Дэвид Аллен Терпин и Луиз Анна Терпин держали в заточении 13 своих детей. Многие из них были прикованы к кроватям цепями. Властям стало известно об этом после того, как 17-летняя девушка сумела сбежать из дома, украв у родителей мобильный телефон, и позвонила в полицию. По прибытии на место полицейские обнаружили в доме девять ее сестер и троих братьев в возрасте от двух до 29 лет, из которых несовершеннолетними были семеро. По официальным данным, дети школьного возраста «обучались на дому» под руководством отца.

В полиции отметили, что пленники собственных родителей жили в одной запертой комнате, в темноте, недоедали, были «очень грязными», бледными и истощенными.

57-летний Дэвид и 49-летняя Луиз арестованы. Им предъявлены обвинения в пытках и в угрозе жизни детей. Все их дети госпитализированы.

Многие соседи супругов даже не подозревали, что в доме проживают дети.

Причины поведения Дэвида и Луиз Терпин неизвестны. В этом доме Терпины проживали с августа 2014 года. Еще несколько лет назад семья казалась вполне нормальной. В фотоархиве Терпинов есть фотографии, сделанные во время поездки в «Диснейленд», на которых все дети кажутся счастливыми. Супруги также ранее сыграли повторную символическую свадьбу в Лас-Вегасе. На мероприятии присутствовали все их отпрыски.