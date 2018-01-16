Бюджетники "ДНР" возмущены указом Захарченко: "Мы не крепостные!"

Бюджетники «ДНР» с 15 января лишены права выезжать на подконтрольную Украине территорию.

Об этом гласит указ № 363 «О временном запрете выезда на территорию Украины работников государственной сферы ДНР», подписанный гауляйтером Захарченко. Текст «документа» размещен на сайте «МГБ ДНР». Там черным по белому написано, что это сделано «в первую очередь с целью обеспечения личной безопасности граждан ДНР», которых якобы массово вербуют украинские спецслужбы.

Люди справедливо возмутились. В соцсетях появились воззвания «Мы не крепостные!», где констатировано, что жителей оккупированных территорий лишили свободы передвижения и нарушили их права.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Донецкой области задержан украинец, дежуривший на блокпостах ДНР.