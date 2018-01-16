Джейн Фонде диагностировали рак кожи (фото)

Американская кинозвезда Джейн Фонда рассказала, что у нее был диагностирован рак кожи. 80-летняя кинозвезда уже перенесла операцию по удалению новообразования на лице. Ранее ее сфотографировали с пластырем на нижней губе.

Лауреатка двух премий «Оскар» сообщила о своих проблемах со здоровьем во время телевизионного ток-шоу в Нью-Йорке. «Я просто хочу объяснить, почему на моей губе пластырь. Мне только что удалили раковую опухоль. Я думала, что к моей встрече с вами все пройдет. Но ничего. Я просто хотела объяснить. Обычно я так не хожу», — сказала она. «Слушайте, мир сейчас буквально разваливается. Что там моя губа…» — пошутила также Джейн.

Ранее актрисе диагностировали рак молочной железы. В 2010 году ей удалили опухоль из груди.

«Это был отличный тест, потому что я всегда говорила, что не боюсь смерти. И я не боялась, правда. Мне кажется, я стала частью многомиллионной семьи женщин, которые тоже через это прошли», — говорила тогда она.