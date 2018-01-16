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больница

Полиция Киева закроет дело о смерти бездомного рядом с больницей

Инф. «ФАКТОВ»

16.01.2018 9:25 135

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Полиция Киева собирается закрыть уголовное производство о смерти бездомного у стен больницы скорой помощи. Правоохранители не обнаружили состава преступления — смерть носила неуголовный характер, в медицинской помощи мужчина не нуждался.

«Проведенным вскрытием тела установлено, что причина смерти — переохлаждение. Уголовного характера в данном событии нет. Ни в какой медицинской помощи указанное лицо не нуждалось», — рассказал в комментарии «1+1» руководитель следственного отдела Деснянского управления полиции Киева Роман Тремсин.

Медики говорят, что мужчина за помощью к ним не обращался. Увидеть бездомного сами врачи не могли из-за особенностей здания. «Этот технический или строительный угол, к сожалению, не позволил вовремя заметить человека», — объяснил заместитель главного врача Александр Бережной.

В больнице говорят, что в помощи бездомным не отказывают и только в прошлом году приняли несколько тысяч таких лиц.

Напомним, 13 января у парковки возле больницы скорой помощи на улице Братиславской прохожие нашли тело мужчины. Умершему было 40−45 лет. Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Документов, удостоверяющих личность, при умершем не выявлено.

Сообщившие о ЧП в полицию не исключали, что мужчина пришел в больницу за медпомощью, но получил отказ.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», с 15 января в связи с похолоданием в Киеве заработали пункты обогрева. Такие точки размещены в разных районах и в них могут согреться прежде всего люди без определенного места жительства.

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