Россия начала очередные военные учения на границе с Украиной

В Ростовской области России стартовали тактические учения с применением средств противовоздушной обороны (ПВО). Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе Южного военного округа РФ, учения являются плановыми.

«На территории Ростовской области начались тактические учения с подразделениями зенитных ракетных войск 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа. По сигналу учебной тревоги расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300ПМ1 совершили в назначенный район марш, в ходе которого военнослужащие отработали уничтожение условных диверсионно-разведывательных групп, действия личного состава при налетах авиации, преодоление зараженных участков местности», — говорится в сообщении.

В назначенном районе боевые расчеты выполнили развертывание комплексов с марша на неподготовленных позициях, кроме того, механики-водители пусковых установок закрепили навыки вождения «в различных условиях местности с преодолением естественных препятствий и маневрирования на ограниченном пространстве».

Отмечается, что к тактическому учению привлечено более 30 единиц военной и специальной техники.

Напомним, в 2017 году большой общественный резонанс в Украине вызвали российско-белорусские учения «Запад-2017».

