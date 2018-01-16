"Укрзалізниця" разрешила расплачиваться карточками за билеты в Европу
С сегодняшнего дня, 16 января, «Укрзалізниця» разрешила расплачиваться платежными карточками за билеты в международных кассах. До сих пор билеты на международные поезда можно было приобрести только за наличные.
О новшестве рассказал руководитель «Укрзалізниці» Евгений Кравцов. «Теперь устранили несогласованности в системах оплаты между Украиной и другими государствами. Расширяем и сеть международных железнодорожных касс», — отметил он на своей странице в социальной сети.
Ранее, напомним, руководство железной дороги запланировало расширение сети международных железнодорожных касс и появление в 2018 году таких касс в Мариуполе, Краматорске, Славянске, Покровске, Рубежном и Лисичанске.
Поезда «Укрзалізниці» сегодня обеспечивают сообщение Украины с семью странами ЕС.
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