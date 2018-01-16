Кевина Спейси обвинили в расизме (фото)

Американского актера Кевина Спейси, в адрес которого за последнее время прозвучало множество обвинений в сексуальных домогательствах, теперь обвинили еще и в расизме. Об этом заявляют представители охранной компании VIP Protective Services, которых наняли в 2012 году для обеспечения безопасности на съемках первого сезона популярного сериала «Карточный домик», главной звездой которого был Спейси.

По словам руководителя компании, 51-летнего Эрла Блю, контракт на сумму 1,1 миллиона долларов с фирмой, в которой работают преимущественно арфроамериканцы, не был продлен на следующие сезоны из-за Спейси. Тот якобы сказал своему менеджеру, что не желает видеть «ниггеров» возле съемочной площадки и рядом со своим трейлером. Блю утверждает также, что Кевин отказывался пожимать руки чернокожим охранникам и демонстративно игнорировал их, когда они с ним здоровались.

Слова Блю подвтерждают его сотрудники. Эрл говорит, что пытался обсудить эту проблему с продюсерами и менеджерами, но ему сказали, что Спейси — влиятельный человек, и тут ничего нельзя поделать: нужно, чтобы он был доволен. Теперь Блю собирается подать на кинозвезду в суд.

Ранее Кевина Спейси обвинил в сексуальных домогательствах член королевской семьи Норвегии. В целом число людей, выдвинувших обвинения против звезды, недавно признавшейся в своей нетрадиционной сексуальной ориентации, достигло почти двух десятков человек.

Представители охранной фирмы намерены подать в суд на актера

