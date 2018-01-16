Забавного медвежонка в «Приключениях Паддингтона 2» озвучивал Владимир Зеленский (видео)

В четверг в украинский прокат выйдут семь новых фильмов

В четверг украинских зрителей порадуют сразу семь премьер. Для похода в кино всей семьей наверняка подойдет вторая часть «Приключений Паддингтона». Кроме того, киноманы получат возможность посмотреть два фильма, которые собирают одну за другой престижные премии и считаются одними из главных претендентов на «Оскар». Это британская историческая драма «Темные времена» и американская фантастическая драма «Форма воды». А поклонники Джерарда Батлера смогут увидеть своего кумира в триллере «Воры».

«Приключения Паддингтона 2»

(6+, Великобритания — Франция, StudioCanal, приключения, фильм для семейного просмотра, бюджет — 50 миллионов долларов)

Мишка Паддингтон, который умеет разговаривать — один из самых любимых персонажей в детской литературе в англоязычных странах. По популярности он обгоняет даже своего сородича Винни-Пуха. Не удивительно, что первый полнометражный художественный фильм о Паддингтоне, вышедший в прокат в 2014 году, собрал 268 миллионов долларов. Вторая часть появилась в Великобритании и США в ноябре 2017 года, во Франции — в декабре. Кассовые сборы составили на данный момент 150,4 миллиона долларов.

Продолжение приключений Паддингтона снял Пол Кинг. Он же является режиссером первой части. Из актерского состава выбыла Николь Кидман, зато добавились Хью Грант («Дневник Бриджет Джонс») и Брендан Глисон («Голгофа»). Причем Грант сразу оказался в числе номинантов на премию Британской кино-телеакадемии (BAFTA).

Во второй части Паддингтон оказывается в тюрьме за преступление, которое он, конечно, не совершал…

«Форма воды»

(18+, США, Fox Searchlight Pictures, фантастика, драма, бюджет — 19,4 миллиона долларов)

«Форма воды» — один из самых интересных и обсуждаемых сегодня фильмов на Западе. Премьера картины состоялась в сентябре 2017 года в рамках Венецианского международного кинофестиваля, где она получила главный приз — «Золотой лев». В январе фильм удостоился двух премий «Золотой глобус» и четырех премий «Выбор критиков», в том числе за лучшую режиссуру (Гильермо дель Торо). Американские кинокритики назвали «Форму воды» лучшим фильмом 2017 года.

Главные роли в картине исполнили Салли Хоукинс («Приключения Паддингтона»), Майкл Шэннон («Под покровом ночи»), Ричард Дженкинс («Конг: Остров черепа»), Октавия Спенсер («Скрытые цифры»).

Действие фильма происходит в 1962 году. Утратившая дар речи в результате травы американка работает в секретной лаборатории, которая занимается изучением различных аномалий. Однажды туда привозят человека-амфибию. Между ним и женщиной устанавливается эмоциональная связь…

В американский прокат «Форма воды» вышла 1 декабря 2017 года. Сборы составили 29,7 миллиона долларов.

«Темные времена»

(16+, Великобритания, Focus Features, историческая драма, бюджет — 30 миллионов долларов)

Фильм режиссера Джо Райта («Анна Каренина») рассказывает о британском премьер-министре Уинстоне Черчилле и о том, как он управлял страной в первые месяцы Второй мировой войны.

Главную роль исполнил известный актер Гэри Олдмен («Преступник»). За эту работу он получил «Золотой глобус» как лучший драматический киноактер. Он также представлен в девяти номинациях на премию Британской кинотелеакадемии (BAFTA).

«Темные времена» вышли в прокат на Западе 12 января и быстро собрали 54,7 миллиона долларов.

«Воры»

(16+, США, STXfilms, триллер, криминальная драма)

Группа преступников планирует на первый взгляд невыполнимое ограбление. Их цель — Федеральный резервный банк в Лос-Анджелесе. Однако банда уверена в успехе. Противостоять им будет элитное подразделение полиции. Спецназовцы и преступники, как выясняется, связаны друг с другом…

«Воры» — режиссерский дебют голливудского сценариста Кристиана Гудегаста, известного по фильмам «Одиночка» с Вином Дизелем и «Падение Лондона» с Джерардом Батлером. Батлер сыграл главную роль и в «Ворах». Его партнером по картине стал известный рэпер 50 cent — Кертис Джексон.

«Бойся своих желаний»

(16+, США, Broad Green Pictures, фильм ужасов, бюджет — 12 миллионов долларов)

Фильм снял известный голливудский режиссер и кинооператор Джон Р. Леонетти («Аннабель»). Картина вышла в американский прокат в середине июля 2017 года и собрала 20,7 миллиона долларов.

Главная героиня — 17-летняя американка. Ее мать покончила жизнь самоубийством. Однажды отец дарит девушке старинную китайскую шкатулку. Вскоре героиня понимает, что это не простой ларчик. Он способен исполнять желания…

Главную роль в фильме исполнила Джоуи Кинг («День независимости 2»).

«Астрал 4: Последний ключ»

(18+, США, Universal Pictures, фильм ужасов, бюджет — 10 миллионов долларов)

«Астрал» — одна из самых популярных серий «ужастиков» последних лет. Первая часть вышла в прокат в 2010 году. Затраты на съемки всех четырех частей составили всего 26,5 миллиона долларов. А вот собрали они вместе в мировом прокате 421 миллион долларов.

«Последний ключ» снял режиссер Адам Робител («Демоны Деборы Логан»). Главная героиня этой мистической эпопеи Элис Райнер продолжает изучать сверхъестественные события, которые происходят в частном доме в Нью-Мексико. В этом доме прошло ее детство.

«Натуральные упыри»

(16+, Великобритания, Evolution Pictures, «черная» комедия, бюджет — миллион долларов)

На ферме в тихой сельской местности на встречу, которая проходит раз в 50 лет, собираются лидеры кланов вампиров. Перед ними стоят весьма серьезные проблемы. И далеко не все из собравшихся доживут до утра…

Снял фильм популярный британский актер Джейсон Флеминг («Обитель проклятых»). Главные роли исполнили Чарли Кокс (сериал «Аббатство Даунтон»), Тони Карран (сериал «Безбашенные»), Декстер Флетчер («Дымящиеся стволы»).

Подготовила Наталия ТЕРЕХ, «ФАКТЫ»