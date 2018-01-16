Российский канал снимает документальный фильм о футболисте сборной Украины

Российский спортивный телеканал «Матч ТВ» начал съемки документального фильма о полузащитнике «Манчестер Сити» и сборной Украины Александре Зинченко. Журналисты уже съездили в Англию и взяли интервью у 21-летнего игрока. Также в фильме будут задействованы игроки «Уфы» -- предыдущего клуба Зинченко, информирует bashinform.ru.

Как известно, кроме выступлений в любительском первенстве Москвы, футболист играл за донецкий «Шахтер» в Юношеской лиге УЕФА, где дошел до финала. В начале 2015-го Зинченко подписал контракт с «Уфой», а летом 2016-го перебрался в «Манчестер Сити». Сезон-2016/2017 футболист провел на правах аренды в голландском ПСВ «Эйндховен».

В составе сборной Украины самый молодой автор гола в ее истории провел 13 поединков и забил один мяч.

Ранее fakty.ua сообщали, что суд в Лозанне отклонил иск «Шахтера» по «делу Зинченко».