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Под парламентом было около 20 пострадавших

Под парламентом было около 20 пострадавших

Инф. «ФАКТОВ»

16.01.2018 17:33 253

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В результате столкновений под Верховной Радой, где рассматривался законопроект о деоккупации Донбасса, пострадало около 20 человек. Об этом сообщают волонтеры Красного Креста Украины.

«У нас было около 20 пострадавших от слезоточивого газа, — сообщил волонтер Федор Настенко. — Как всегда, мы промывали им глаза термальной водой. Передавать их врачам скорой помощи не пришлось».

Ранее сообщалось, что под парламентом произошли столкновения между участниками митинга и силовыми подразделениями.

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