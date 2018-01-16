Под парламентом было около 20 пострадавших

В результате столкновений под Верховной Радой, где рассматривался законопроект о деоккупации Донбасса, пострадало около 20 человек. Об этом сообщают волонтеры Красного Креста Украины.

«У нас было около 20 пострадавших от слезоточивого газа, — сообщил волонтер Федор Настенко. — Как всегда, мы промывали им глаза термальной водой. Передавать их врачам скорой помощи не пришлось».

Ранее сообщалось, что под парламентом произошли столкновения между участниками митинга и силовыми подразделениями.