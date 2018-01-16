В Луцке из зала суда выпустили водителя троллейбуса, под колесами которого погибла 82-летняя женщина

В Луцке оглашен приговор водителю троллейбуса, из-за неосторожных действий которого погибла 82-летняя женщина. Как сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе прокуратуры Волынской области, мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы с отсрочкой приговора на три года. То есть, по сути, водитель троллейбуса получил условный срок и был сразу же после оглашения решения суда отпущен на свободу.

«Это чрезвычайное происшествие случилось еще в сентябре 2017 года, — рассказали „ФАКТАМ“ в пресс-службе. — 39-летний водитель не убедился, что все пассажиры вышли из салона троллейбуса, закрыл двери и поехал дальше. В это время старушка еще спускалась по ступенькам, и дверями зажало ее локоть. Пожилая женщина упала на проезжую часть, прямо под колесо троллейбуса и получила многочисленные травмы. Несмотря на то, что ей оказали первую медицинскую помощь, старушка умерла в больнице».

Водитель на суде заявил, что не признает своей вины. Мол, все произошло по вине пожилой женщины, которая была неосторожной. С его слов, едва старушка упала, он сразу же остановил троллейбус.

Тем не менее суд признал его вину. Кроме условного срока, водителя на три года лишили права управлять транспортными средствами, и сейчас ему придется искать другую работу.

Прокуратура, которая просила для водителя наказание в виде шести лет лишения свободы, будет подавать апелляцию, считая такой приговор слишком мягким.

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