В США назвали дату обнародования «кремлевского списка»

Доклад администрации США, содержащий детали новых санкций против России, обнародуют 29 января. Об этом сообщает «Голос Америки» со ссылкой на информагентство Reuters.

Ожидается, что Вашингтон введет новые санкции против России в связи с ее предполагаемым вмешательством в президентские выборы в США в 2016 году. Отвечая на вопрос о том, сколько людей попадут под новые карательные меры США, американский посол в России Джон Гантсман ответил: «Посмотрим». При этом дипломат добавил, что новые санкции повлияют на отношения США с Россией.

Ранее сообщалось, что в санкционный список США попали Виктор Янукович и Николай Азаров.

