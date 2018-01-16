Всемирный банк призвал депутатов переписать законопроект об антикоррупционном суде

Всемирный банк призывает Верховную Раду Украины привести законопроект о создании антикоррупионного суда (АКС) в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии.

«Законопроект (об Антикоррупционном суде, поданный от имени Президента Украины Петра Порошенко) требует пересмотра норм, чтобы он соответствовал рекомендациям ВК и удовлетворял требования Всемирного банка о предоставлении гарантий на сумму около 800 миллионов долларов на поддержку ключевых реформ в Украине», — говорится в письме регионального директора Всемирного банка Сату Кахонен спикеру Верховной Рады Андрею Парубию.

Требования, которые выдвигает Всемирный банк, во многом созвучны с рекомендациями Международного валютного фонда, направленным украинским властям днем ранее. Это:

приведение юрисдикции Антикоррупционного суда в соответствие с юрисдикцией Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры,

изменение квалификационных требований к судьям АКС (отмену жестких и нереалистичных требований к кандидатам на должность судей, таких как требование иметь опыт работы одновременно в Украине и в международных антикоррупционных организациях или судебных органах),

предоставление общественному совету права ветировать кандидатуры нечестных претендентов на работу судьями АКС, вместо ныне предусмотренной для них консультативной роли,

участников общественного совета должны делегировать не только международные организации, но и доноры, которые системно поддерживают антикоррупционные реформы в Украине.

Как ранее писали «ФАКТЫ», ранее Международный валютный фонд призвал откорректировать базовый законопроект об Антикоррупционном суде. В Администрации Президента на это заявили, что разработанный ими документ полностью соответствует рекомендациям Венецианской комиссии.