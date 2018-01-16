Всемирный банк призвал депутатов переписать законопроект об антикоррупционном суде
Всемирный банк призывает Верховную Раду Украины привести законопроект о создании антикоррупионного суда (АКС) в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии.
«Законопроект (об Антикоррупционном суде, поданный от имени Президента Украины Петра Порошенко) требует пересмотра норм, чтобы он соответствовал рекомендациям ВК и удовлетворял требования Всемирного банка о предоставлении гарантий на сумму около 800 миллионов долларов на поддержку ключевых реформ в Украине», — говорится в письме регионального директора Всемирного банка Сату Кахонен спикеру Верховной Рады Андрею Парубию.
Требования, которые выдвигает Всемирный банк, во многом созвучны с рекомендациями Международного валютного фонда, направленным украинским властям днем ранее. Это:
- приведение юрисдикции Антикоррупционного суда в соответствие с юрисдикцией Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры,
- изменение квалификационных требований к судьям АКС (отмену жестких и нереалистичных требований к кандидатам на должность судей, таких как требование иметь опыт работы одновременно в Украине и в международных антикоррупционных организациях или судебных органах),
- предоставление общественному совету права ветировать кандидатуры нечестных претендентов на работу судьями АКС, вместо ныне предусмотренной для них консультативной роли,
- участников общественного совета должны делегировать не только международные организации, но и доноры, которые системно поддерживают антикоррупционные реформы в Украине.
Как ранее писали «ФАКТЫ», ранее Международный валютный фонд призвал откорректировать базовый законопроект об Антикоррупционном суде. В Администрации Президента на это заявили, что разработанный ими документ полностью соответствует рекомендациям Венецианской комиссии.
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