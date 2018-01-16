Чем кормят народных депутатов: филе осетра за 285 гривен и салат из морковки за 10 гривен (фото)

Посетителям столовой в Верховной Раде Украины предлагают филе осетра почти за 285 гривен и семгу за 154 гривны. Соответствующее меню сфотографировал фотокорреспондент «Апострофа».

В парламентской столовой, помимо деликатесов, представлен широкий ассортимент блюд по вполне приемлемым ценам. Так, цена салата из моркови — 10 гривен, из свеклы — 13 гривен, капусты — 16 гривен, порция «Цезаря» обойдется в 31 гривну, а «Царского» — в 64 гривны. Голубцы с мясом и рисом стоят 51 гривну, свиные котлеты — 43 гривны, вареники с мясом — 49 гривен, отбивные — 54 гривны, лосось запеченный — 129 гривен.

Ранее сообщалось, что в парламентской столовой депутаты чаще всего покупают котлеты и сетуют, что там больше не наливают.