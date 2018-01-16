Рада перенесла голосование по признанию РФ страной-агрессором

Народные депутаты не успели рассмотреть 200 поправок к законопроекту о деоккупации Донбасса

Три года назад Верховная Рада на внеочередном заседании, связанном с обострением ситуации на Донбассе, приняла постановление в котором назвала Россию страной-агрессором и обратилась к ООН, Евросоюзу, парламентским ассамблеям Совета Европы и НАТО, а также к национальным парламентам государств мира с предложением последовать ее примеру.

Во вторник, 16 января 2018 года, украинский парламент пытался уже на законодательном уровне признать РФ государством-агрессором. Верховная Рада собиралась принять во втором чтении и в целом законопроект об особенностях государственной политики по обеспечению суверенитета над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях. Однако из почти 700 поправок к документу парламентарии за день успели рассмотреть менее 500. Поэтому голосование по законопроекту перенесли на среду, 17 января.

В законопроекте подчеркивается, что «Украина не несет ответственности за противоправные действия РФ, ее вооруженных сил, других военных формирований на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях». Согласно проекту документа, руководство всеми ведомствами по защите от российской агрессии на Донбассе возлагается на Объединенный оперативный штаб армии, общее руководство которым осуществляет президент как Верховный главнокомандующий.

Секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, член фракции «Блок Петра Порошенко» Иван Винник, представляющий законопроект в парламенте, напомнил, что документ законодательно определяет РФ оккупантом, предоставляет соответствующие полномочия силовым ведомствам реализовывать все меры, необходимые для освобождения захваченных территорий, определяет параметры защиты гражданского населения, а также признает ничтожными документы (сделки), принятые в неконтролируемых Киевом районах Донбасса и аннексированном Крыму. Кроме того, четко установлено, что вся ответственность за нанесение любых материальных или нематериальных убытков возлагается на страну-агрессора.

Иван Винник также назвал «абсурдом» заявления некоторых народных депутатов о том, что законопроект о реинтеграции якобы возобновляет торговлю с оккупированным Донбассом. «Действующий порядок, которым Кабмин устанавливает правила перемещения товаров через линию разграничения, останется, никто его менять не будет», — отметил народный депутат.

Как ранее сообщали fakty.ua, спикер парламента Андрей Парубий не исключил, что рассмотрение вопроса о реинтеграции Донбасса из-за внесения почти 700 поправок к документу может затянуться до 17 января.

Напомним, что 16 января Верховная Рада, помимо законопроекта о реинтеграции Донбасса планировала рассмотреть документы об Антикоррупционном суде, социальной защите военнослужащих и их семей, обсудить условия ввоза в Украину подержанных автомобилей, а также принять постановление о праздновании в 2021 году на государственном уровне 150-летия со дня рождения Леси Украинки