"Оккупанты никогда не сломают украинский дух", - Порошенко о судилище над Балухом

Украина продолжит борьбу за освобождение Крыма и всех наших соотечественников, незаконно осужденных на полуострове. Об этом заявил Президент Петр Порошенко, комментируя оглашение приговора оккупационным судом украинскому активисту Владимиру Балуху.

«Оккупанты никогда не сломают украинский дух! Судилище над Владимиром Балухом тому подтверждение. Украина продолжит борьбу за освобождение Крыма и всех незаконно осужденных на полуострове», — написал глава государства на своей страничке в Facebook.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 16 января так называемый Раздольненский «районный суд» в аннексированном Крыму приговорил украинского активиста Владимира Балуха к трем годам и семи месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4,6 тыс. грн).