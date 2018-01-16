Гастроэнтеролог Надежда Долгая: «Пить желчегонные травы нельзя тем, у кого камни в желчном пузыре»

Праздники заканчиваются. У врачей прибавляется пациентов, пострадавших от переедания во время праздничных застолий. За щедрым новогодним или рождественским столом трудно удержаться от соблазна. А потом люди жалуются на плохое самочувствие, обострение хронических заболеваний желудка, печени, кишечника. Полезны ли после праздников разгрузочные дни? Чем опасен хронический панкреатит? Как разогнать застоявшуюся желчь? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответила гастроэнтеролог медицинской фирмы «Борис» кандидат медицинских наук Надежда Долгая.

*— Здравствуйте, Надежда Евгеньевна! Звонит Ирина из Тернополя, 49 лет. Желчнокаменная болезнь у меня давно, но камень единичный, лежит спокойно. Однако на каждом заключении УЗИ врач еще указывает хронический панкреатит, хотя поджелудочная железа меня не беспокоит. Как так?

— Считается, что хронический панкреатит встречается у девяти из десяти людей, страдающих желчнокаменной болезнью больше пяти лет. Поджелудочная железа и желчный пузырь — органы-соседи, они имеют общий выводящий проток в двенадцатиперстную кишку. Если страдает один, то соседнему тоже нездоровится.

— Может, доктору не удалось хорошо рассмотреть поджелудочную железу?

— Бывает затруднительно, ведь орган находится за кишечником и практически лежит на позвоночнике. А при обострении панкреатита еще возникают вздутие живота, послабление стула, что усложняет исследование. Но у специалистов есть четкие критерии, указывающие на перенесенное воспаление, например, островки фиброзной соединительной ткани.

*— «ФАКТЫ»? Вас беспокоит Александра из Николаева, 43 года. После праздников иногда по утрам ощущаю тяжесть в правом боку. Думаю, это из-за застоя желчи. Как усилить ее отток?

— Сначала следует удостовериться, что у вас нет камней в желчном пузыре, а для этого сделать УЗИ. Если все в порядке, то можно пить желчегонный препарат или сборы трав. При камнях эти средства принимать нельзя. Ведь сдвинувшийся конкремент может закупорить основной желчный проток, перекрыв отток желчи. Тогда потребуется экстренная операция.

Желчь вырабатывается в течение дня, но особенно активно — во второй половине, вечером и ночью. Утром, пока человек еще не позавтракал, переполненный желчный пузырь может давать о себе знать. Но как только вы начнете есть, он включится в работу: будет сокращаться и выделять желчь.

— Можно сделать слепое зондирование с помощью оливкового масла и лимонного сока?

— Зачем? Чтобы заставить желчный пузырь работать, нужно просто регулярно есть.

*— Это Наталия, киевлянка. Сын (он первокурсник университета) завтракает в семь часов утра, а обедает в четыре дня. УЗИ показало дискинезию желчевыводящих путей и взвесь в желчном пузыре. Что делать?

— Наладить правильное питание — частое и дробное. Все заболевания, как говорят в народе, «живота» (органов пищеварения) человек зарабатывает сам. Чтобы хлопья и сгустки (это называется билиарный сладж) в желчном пузыре не превратились в камень, в еде нельзя делать большие перерывы.

— Врач посоветовал перекусывать не галетным печеньем, а булочкой с маслом: мол, желчь лучше выделяется при употреблении жирной пищи.

— Правильно. Если человек ест сухое печенье, запивая его кофе или чаем, то желчный пузырь сократится, но опорожнится неполноценно. Жидкая часть желчи выделится, а осадок останется. Поэтому каждый прием пищи должен включать немного жира. Лучше всего растительное масло, но это может быть и сливочное хорошего качества или кусочек твердого сыра. Желчегонным действием обладают отварное мясо, вареное яйцо.

— Обязательно плотно завтракать?

— Да, причем калорийными сытными продуктами, а не пустой овсянкой с чаем. Полезны каша с маслом, бутерброд со сливочным маслом и сыром, творог со сметаной.

— А что лучше дать на ужин?

— Он должен быть легким: кисломолочные продукты, овощные салаты, запеканки. Такая еда хорошо переваривается и усваивается. Но многие люди вечером едят основательно, поскольку не всегда удается нормально пообедать. После обильного ужина хочется спать, однако полноценно отдохнуть не удается, ведь организм вынужден всю ночь переваривать съеденное. А если ужин состоял из тяжелых белковых продуктов (в частности, мясных блюд), то утром человек будет сонным, вялым.

*— Ирина из города Токмак Запорожской области. Хочу попробовать раз в неделю разгрузочный день. Как вы к этому относитесь?

— Разгрузочные дни нельзя проводить людям, страдающим сахарным диабетом или язвенной болезнью. Кстати, таким пациентам категорически противопоказано и полное голодание. Считаю, что разгрузочные дни также не нужны тому, кто полноценно питается, не злоупотребляет жирными и жареными блюдами, алкоголем, а позволяет их себе (в меру!) только во время праздников. Если же вам очень хочется и вы уверены, что здоровы, пожалуйста, проведите день на легкой еде, богатой растительной клетчаткой. Конечно, не забывайте много пить. Прислушивайтесь к себе.

*— Прямая линия? Татьяна из Черновицкой области. Обследование показало гемангиому печени и эрозивный гастрит. Хотя стараюсь не есть жирной и жареной пищи, все равно иногда возникает боль. Чем можно помочь?

— Гемангиома печени — это сетка сосудов, находящаяся в печени ближе к поверхности. Чтобы следить, не увеличивается ли сосудистое образование, нужно проходить УЗИ хотя бы раз в год. Никаких лекарств принимать не следует, ведь гемангиома не поддается лечению.

А при эрозивном гастрите важно правильно пройти курс лечения. В том, что желудок воспалился, очень часто виновата бактерия хеликобактер пилори, поразившая слизистую. Чтобы подавить инфекцию, врачи назначают антибиотики (в некоторых случаях сразу три препарата), которые нужно принимать 10—14 дней. После курса лечения рекомендуется повторно провериться на хеликобактер пилори (сделать анализ кала или пройти дыхательный тест, а гастроскопия уже не нужна). Поддерживать желудок в нормальном состоянии помогут лекарства, назначенные врачом, и диета, исключающая жирное, жареное, острое, специи.

*— Марина из города Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Мне 20 лет, учусь в Киеве. Примерно полгода меня беспокоит боль под ложечкой. Что делать?

— К нам часто обращаются пациенты с жалобой на сосущие голодные боли. Чтобы выяснить их причину, делаем гастроскопию. Если болевые ощущения после приема пищи уменьшаются, то можно заподозрить так называемое кислотозависимое заболевание: эрозивный хронический гастрит, язвенную болезнь, воспаление двенадцатиперстной кишки. Но причиной может быть просто повышенная выработка соляной кислоты. Это часто случается у молодых людей, которые нерегулярно питаются, делают большие перерывы между приемами пищи.



* Надежда Долгая: «Сковородку лучше заменить духовкой, ведь жареная пища вредна:

она чрезмерно усиливает выделение желчи и соков поджелудочной железы»

*— Вас беспокоит Ольга из Киева. У меня, как сказал врач, ленивый желчный пузырь. К тому же на УЗИ в нем обнаружили небольшой (меньше одного сантиметра) камень. Доктор посоветовал ограничивать жирную и жареную пищу. Но я очень люблю жареную картошку. Можно съесть немного хотя бы в праздники?

— Думаю, не стоит рисковать, особенно если есть еще и хронический панкреатит. Жирная и жареная пища заставляет усиленно работать желчный пузырь и поджелудочную железу, увеличивая секрецию желчи и соков. Отсутствие жира вредно для желчного пузыря, но если есть желчнокаменная болезнь, то жир, особенно тот, в котором жарились продукты, нужно исключить. И вообще, сковородка на кухне — не самая полезная вещь. Лучше пользоваться духовкой или, в крайнем случае, запекать продукты на гриле. Приготовленная на открытом огне пища вкусная и полезная.

*— Антонина из Ивано-Франковска. У меня камень в желчном пузыре обнаружили, когда младшему сыну исполнился годик. Врач сказал, что в этом отчасти виновата беременность. Правда?

— Да. Желчнокаменная болезнь чаще возникает у женщин, которые родили больше одного ребенка. Во время беременности, когда происходит гормональная перестройка, в организме усиливается сгущение желчи. Кстати, беременную беспокоит и много других симптомов: нарушается опорожнение кишечника, возникает изжога, особенно на поздних сроках, когда растущий плод сдавливает внутренние органы и в брюшной полости повышается давление.

Определяя группы риска желчнокаменной болезни, врачи пришли к выводу, что чаще всего болеют женщины белой расы, старше 40 лет, светловолосые и белокожие, которые уже рожали детей, а также имеющие лишний вес. Если на характер питания и сгущение желчи мы можем повлиять, то пол, расу и возраст изменить нельзя. К сожалению, сейчас желчнокаменная болезнь, как и многие другие, «помолодела», чаще начала встречаться у мужчин.

— Во время беременности мне безумно хотелось грызть мел. Почему?

— Это пристрастие говорит о том, что растущему малышу не хватает кальция. Также нужно обратить внимание на уровень гемоглобина: вероятно, он снижен. Железодефицитная анемия часто бывает у беременных. Врачи назначают препараты железа и рекомендуют продукты, богатые этим элементом: красное мясо, субпродукты, бобовые.

*— Звонит Альбина Николаевна из Херсона. У меня желчнокаменная болезнь и хронический панкреатит. Хочу дать отдохнуть поджелудочной железе, но боюсь, что это не понравится желчному пузырю. Как быть?

— Ориентируйтесь на то, какое заболевание основное. При обострении, например, хронического панкреатита нужно соблюдать золотое правило лечения: холод, голод и покой. На живот — холодную грелку, полный отказ от еды (можно только пить) и постельный режим. Последнее очень важно: любая физическая нагрузка усиливает кровоток во всех органах, включая поджелудочную железу, и проявления панкреатита могут стать ярче. Когда состояние улучшится, попробуйте питаться по типу разгрузочного дня: есть легкую пищу. Она не перегружает органы пищеварения.

*— Светлана Александровна из Гадяча Полтавской области. Мой сын (ему 40 лет) перенес острый панкреатит. Почему он заболел?

— Самые частые причины панкреатита — желчнокаменная болезнь и злоупотребление алкоголем. Особенно опасно, если выпить большое количество горячительного за один раз или употребить суррогат. Правда, сейчас врачи на одну ступеньку со спиртным ставят и курение. Под действием никотина расширяются и сужаются сосуды, поэтому ухудшается кровоснабжение органов. Если участок, например, поджелудочной железы не получает питания, то может погибнуть.

Острый панкреатит — тяжелое заболевание. Возникает сильная опоясывающая боль, но поскольку алкоголь снижает болевые ощущения, то зачастую больной не обращается к врачу. На следующий день все симптомы разгораются: поясницу будто сдавило обручем, возникают рвота, понос, повышается температура. Может появиться, как мы говорим, напряженный живот, к которому невозможно прикоснуться. В брюшной полости начинает скапливаться жидкость. Если заболевание развивается дальше, то может возникнуть некроз поджелудочной железы (панкреонекроз). При обширном поражении, к сожалению, не исключен летальный исход.

— А чем опасен хронический панкреатит?

— Человеку нужно следить за уровнем сахара в крови. Нередко хроническое воспаление поджелудочной железы сопровождается формированием сахарного диабета, причем требующего введения инсулина. Часто таким пациентам мы назначаем ферменты, чтобы улучшить переваривание и полноценное усвоение пищи.

*— Добрый день! Вас беспокоит Тамила из Киева, 41 год. Проходила УЗИ, и врач сказал, что печень начинает поражать жировая болезнь. Я считала, что она бывает у тучных людей. У меня нормальная фигура, я стараюсь не переедать. Почему пострадала печень?

— Элементы жировой ткани в печени есть у многих людей, но важно процентное соотношение со здоровой печеночной тканью. Чтобы его выяснить и определить эластичность тканей печени, желательно сделать эластографию (проверить состояние с помощью специального датчика УЗИ). Это исследование — своеобразная альтернатива биопсии печени, которой боятся многие пациенты. Также можно лабораторно определить степень фиброза, сделав анализ крови. При желании вы можете обратиться в поликлинику медицинской фирмы «Борис».

— Говорят, что печень не любит лекарств. Как лечится жировая болезнь?

— Если не повышены показатели печеночных проб, то мы даем только две рекомендации: соблюдать диету и увеличить физическую нагрузку. Нет волшебной таблетки, которая моментально избавила бы организм от жира, накопленного внутренними органами (он называется висцеральный). Желательно есть больше пищи, богатой растительной клетчаткой (овощи, фрукты), пить много жидкости и быть активным физически.

— Я каждый день где-то час иду пешком. Этого достаточно?

— Не могу ответить однозначно, ведь важна интенсивность ходьбы. Установите на мобильный телефон функцию «шагомер», связанную с подсчетом использованных килокалорий. Каждый день полезно делать не меньше восьми — десяти тысяч шагов. Часто пациенты говорят, что они весь день на ногах. Особенно на занятость жалуются молодые мамы, вынужденные целый день крутиться возле ребенка. Но нужна динамичная нагрузка: бег, плавание, ходьба в быстром темпе, велосипед. В ней задействованы различные группы мышц, и тренируется все тело.

Подготовила Наталия САНДРОВИЧ, «ФАКТЫ»