Позвонить из Луганска на стационарный украинский номер будет стоить около пяти гривен - блогер

Блогер Денис Казанский на своей страничке в Facebook сообщил о том, что происходит на оккупированных территориях Донбассе после отключения украинской мобильной связи.

«Паленый луганский оператор „Лугаком“ ввел функцию звонков на украинские номера. Вот только стоимость звонков теперь, как вы понимаете, отличается. Позвонить из Луганска на стационарный украинский номер будет стоить около пяти гривен, а на мобильный и вовсе около семи гривен за минуту. Звонки с донецкого „Феникса“ также будут стоить около пяти гривен за минуту. Это заоблачные и совершенно неадекватные цифры. Для сравнения: звонки с украинских операторов в Россию или Польшу стоят около гривны за минуту, если подключить специальный тариф», — сообщает блогер и добавляет: «Но по-другому и быть не могло. Ведь Донецк и Луганск для того и захватывали, чтобы эксплуатировать и обдирать местное население. Так что все идет по плану».

По мнению Казанского, новые счета жителям оккупированных территорий свидетельствуют о том, что украинский мобильный оператор был отключен неспроста. «Это сделали специально, чтобы обдирать людей. Но сделать никто ничего не может. Потому что это при фашистском режиме можно было выходить на митинги и протестовать. А в „народной республике“ за несогласных объявляют агентами хунты и отбивают им почки на подвале», — добавил блогер.

Ранее сообщалось, что украинский мобильный оператор просит разрешить доступ ремонтной бригады в «серую зону» для восстановления поврежденного кабеля.