Бориспольские патрульные спасли ястреба, замерзавшего посреди оживленной трассы (фото)

Днем 16 января во время патрулирования трассы М03 Киев — Харьков, как рассказали «ФАКТАМ» в патрульной полиции Борисполя, инспекторы роты № 3 заметили на разделительной полосе небольшой черный клубок. Когда же один из патрульных — инспектор Денис Козик — подошел ближе, оказалось, что это… ястреб.

— Птица была такой замерзшей, что не могла не то что взлететь, но даже пошевелиться. Мы не смогли оставить бедного ястреба умирать на дороге с плотным потоком транспорта. Поэтому Денис забрал птицу в машину, где мы начали ее отогревать. Параллельно с этим связались с членами команды спасения животных в Киеве Kyiv Fnimal Rescue Group, которые с радостью согласились забрать ястреба на лечение. Пока к нам добирались волонтеры, «найденыш» отогревался в помещении контрольного пункта «Березань», — говорит инспектор роты № 3 патрульной полиции Борисполя Дарья Орлова. — Через несколько часов приехали защитники животных и забрали птицу. Нам они пообещали, что ястреба сразу же отвезут в одну из киевских ветлечебниц, которые специализируются на пернатых, где ему окажут помощь. Когда ястреб наберется сил, его отпустят на волю.

Волонтеры согласились отвезти птицу в ветлечебницу

При этом инспектор отметила равнодушие водителей, которые проезжали мимо замерзающей птицы и не то что не оказали ей помощь, но даже не сообщили о ней патрульным.

Ранее fakty.ua сообщали, что на Николаевщине вытащили из ледяной воды мальчика, который полез спасать свою таксу.

Фото патрульной полиции Борисполя