После года в Белом доме у Трампа оказался самый низкий рейтинг доверия среди всех президентов США

Дональд Трамп установил антирекорд. У него казался самый низкий рейтинг одобрения из всех президентов США после первого года нахождения у власти. Согласно опросу общественного мнения, проведенному Институтом Гэллапа, работу 45-го президента США одобряют всего 39 процентов американцев.

Самый высокий рейтинг через год после инаугурации был у Джона Кеннеди — 76 процентов. Это было в 1961 году.

Второе место занимает Дуайт Эйзенхауэр, который в 1953 году показал результат 69 процентов.

Очень высокий рейтинг доверия был у Джорджа Буша-младшего в 2001 году — 68 процентов. Он на два процента обошел своего отца, Джорджа Буша-старшего, работу которого на посту главы государства в 1989 году одобряли 66 процентов избирателей.

Замыкает первую пятерку Джимми Картер. Его результат в 1977 году составлял 62 процента.

У Ричарда Никсона в 1961 году был показатель 61 процент.

Одинаковый результат — 57 процентов — показали в 1981 году Рональд Рейган и в 2009 году Барак Обама.

У Билла Клинтона в 1993 году было 49 процентов.

Институт Гэллапа не включает в этот список Гарри Трумэна, Линдона Джонсона и Джеральда Форда, так как они не были избраны, а заняли пост президента в силу различных обстоятельств. Трумэн был вице-президентом при Франклине Рузвельте и стал президентом 12 апреля 1945 года сразу после внезапной смерти главы государства.

Линдон Джонсон присягнул народу Соединенных Штатов в качестве нового президента 22 ноября 1963 года сразу после убийства Джона Кеннеди.

Джеральд Форд занял кресло в Овальном кабинете 9 августа 1974 года после отставки Ричарда Никсона.

Институт Гэллапа отмечает, что рейтинг Дональда Трампа в отличие от других президентов США сразу был невысоким, что необычно для американцев. Они всегда переживали период ожидания изменений к лучшему после каждой смены главы государства. У Трампа «медовый месяц» с избирателями оказался самым коротким, и к тому же не слишком страстным. Его рейтинг доверия в самом начале не поднимался выше 45 процентов, а вскоре съехал ниже 40 процентов.

Институт Гэллапа проводит такой опрос каждую неделю. Самый низкий показатель Трампа составлял 35 процентов. Кстати, это выше, чем было у Трумэна, Никсона и Картера. Однако каждый из них затем делал рывок вверх. Трамп же застрял где-то ниже 40 процентов.

Отмечается также, что его, тем не менее, поддерживают 83 процента республиканцев.