Косенко назвал расширенный список сборной Украины по футзалу на Евро-2018

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко определился со списком игроков, которые проведут учебно-тренировочный сбор перед тем, как отправиться на чемпионат Европы в Словению (все матчи пройдут с 30 января по 10 февраля в 12-тысячной «Арене Стожице» в Любляне).

В список вошли 15 исполнителей (в заявку на турнир попадут 14 человек, в том числе два голкипера): вратари — Евгений Иваняк («Ураган»), Кирилл Ципун («Продэксим»), Дмитрий Литвиненко («ЕРА-ПАК», Чехия); полевые игроки — Николай Грицина, Михаил Грицина, Тарас Королишин (все — «Сталица», Беларусь), Владимир Разуванов («Дина», Россия), Николай Белоцерковец («Норильский Никель», Россия), Сергей Журба («ХИТ»), Александр Педяш, Андрей Хамдамов, Руслан Шеремета, Андрей Лысенко (все — «Сокол»), Петр Шотурма («Ураган»), Виталий Дзюба («ИнБев/НПУ»).

В рамках учебно-тренировочного сбора, который пройдет с 20-го по 28 января в Броварах под Киевом, «желто-синие» проведут два товарищеских матча.

Напомню, что оппонентами «желто-синих» в группе Евро-2018 будут команды Румынии (2 февраля в 21.45) и Португалии (4 февраля в 19.00) В четвертьфинал выйдут по две лучшие сборные из каждого трио.

Ранее fakty.ua сообщали, что наша сборная в рамках подготовки к финальному турниру провела в Харькове два товарищеских поединка с командой Италии.