Суд отказался брать под стражу подростка, задержанного уже за восьмое преступление

Семь раз в прошлом году 14-летнего сумчанина изобличали в кражах, грабежах и разбоях. 21 декабря он даже выслушал приговор суда — три года лишения свободы с полуторагодичным испытательным сроком (решение пока не вступило в силу) за незаконное завладение автотранспортом. Уголовные производства еще по шести эпизодам уже дошли до судебной стадии. Но это не помешало подростку совершить очередное преступление.

Избирая меры пресечения подозреваемому девятикласснику по ряду имущественных преступлений, суд ограничивался, в основном, личным обязательством. Но вечером 19 октября 2017 года подросток с двумя товарищами в безлюдном месте сбили с ног случайного прохожего, избили его, после чего, угрожая ножом, отобрали мобильный телефон, часы, банковскую карту и ключи от автомобиля.

В тот раз, учитывая тяжесть преступления, прокуратура просила о содержании подозреваемого под стражей. Суд ограничился ночным домашним арестом, чтобы ребенок мог не прекращать занятия в школе. Это решение поддержал и Апелляционный суд, рассказала «ФАКТАМ» пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталия Науменко.

Как показали неоднократные проверки, и эту меру пресечения подозреваемый не соблюдает. Мальчик растет в семье без отца и еще до достижения 14-летнего возраста неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей. Мать, занятая младшим ребенком, влияния на старшего сына не имеет. И уже 2 января подросток совершил очередной грабеж — отобрал возле магазина 200 гривен у малолетнего и вскоре был задержан.

Прокуратура опять ходатайствовала о содержании его под стражей. Но ни вынесенный приговор, ни идущее судебное рассмотрение, ни неоднократные нарушения условий предыдущих мер пресечения, ни полное отсутствие контроля за подозреваемым на суд не повлияли. Подозреваемому опять назначили домашний арест. Прокуратурой это решение было опротестовано. Рассмотрение апелляции пока не назначено. А 10 февраля парню исполняется 15 лет — и ему явно потребуются деньги, чтобы отпраздновать это событие.

Как ранее писали fakty.ua, пятеро детей 11−14 лет в поселке Глеваха под Киевом ради развлечения напали на возвращавшегося после встречи Нового года студента. Его били ногами и битой, прыгали на голове и, когда парень перестал подавать признаки жизни, ограбили и убежали.