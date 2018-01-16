В Киеве с 17 по 21 января будут работать продуктовые ярмарки

В Киеве с 17 по 21 января будут работать продуктовые ярмарки. Предприниматели, фермеры и агрохозяйства привезут в столицу овощи, консервацию, соленья, муку и мучные изделия, крупы, мед, отечественные и импортные фрукты, рыбные, мясо-молочные изделия и многое другое.

В среду, 17 января, ярмарки пройдут: в Голосеевском районе — на Стратегическом шоссе (между проспектом Науки и улицей Малокитаевской), на улице Демиевской, 45 -47; в Дарницком районе — на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина (Ильича); в Днепровском районе — на проспекте Соборности, 2−20; в Подольском районе — на проспекте Правды, 5−11; в Святошинском районе — на улицах Подлесной, 8, Тулузы, 10 (пересечение улицы Тулузы и бульвара Р. Роллана);

В четверг, 18 января, ярмарки запланированы: в Голосеевском районе — на улицах Новопироговской, 25, Ковпака (между улицами Большой Васильковской и Антоновича), Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской); в Дарницком районе — на улице Харченко, 41−47, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина; в Днепровском районе — на бульваре Перова, 8−10, улице Березняковской, 21−23; в Печерском районе — на улице Московской, 2; в Подольском районе — на улице Оболонской, 23−35; в Святошинском районе — на улице Гната Юры, 5, пересечении проспекта Победы, 73/1 и улицы Кулибина; в Шевченковском районе — на улице Багговутовской, 1;

В пятницу, 19 января, ярмарки пройдут: в Голосеевском районе — на проспектах Голосеевском, 116, и Академика Глушкова, 25−53; в Дарницком районе — на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина; в Деснянском районе — на улице Шолом -Алейхема (в границах улиц Милютенко и Жукова); в Днепровском районе — на улицах Гродненской, 1/35−17а, и Алма-Атинской, 64−74; в Печерском районе — на пересечении улиц Первомайского и Мечникова, в переулке Виноградном, 4−6; в Подольском районе — в переулке Полковом (между улицами Билецкой и Полковой); в Святошинском районе— на улицах Подлесной, 8, и Сельской, 16; в Соломенском районе— на улицах Керчинской (между улицами Донецкой и Мартиросяна), Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской); в Шевченковском районе — на улицах Бульварно-Кудрявска, 2−4, Рижской, 1, Древлянской, 16 и Ружинской, 16−18 (возле сквера), а также на пересечении улиц Гончара, 65а, и Б. Хмельницкого, 94.

В субботу, 20 января, ярмарки пройдут: в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, и Паньковской; в Дарницком районе— на улице Ревуцкого, пересечении улиц Чубинского и Пасхалина; в Деснянском районе — на улицах Цветаевой (между улицей Закревского и проспектом Маяковского), Лисковской (в границах улиц Милославской и Радунской); в Днепровском районе— на бульваре Бучмы, 2−10; в Оболонском районе— на улице Иорданской, 1--9; в Печерском районе — на улице К Билокур; в Подольском районе — на проспекте Степана Бандеры (возле Куреневского парка); в Святошинском районе — на улице Григоровича-Барского, 7; в Соломенском районе — на проспекте Космонавта Комарова, 28 (до улицы Чумака); в Шевченковском районе — на улице В. Василевской, 1−17;

В воскресенье, 21 января, ярмарки пройдут: в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (в пределах улиц Касьяна и Ломоносова); в Дарницком районе — на пересечении улиц Чубинского и Пасхалина; в Днепровском районе — на улице Стальского (между улицами Радужной и Старосельской); в Печерском районе — на улице И. Кудри (в границах улиц Иоанна Павла ІІ и Чигорина); в Соломенском районе — на улице Ф. Эрнста, 14а; в Святошинском районе — на бульваре Академика Вернадского, 79; в Шевченковском районе — на улице Татарской, 32−38.

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