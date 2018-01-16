В Киеве с 17 по 21 января будут работать продуктовые ярмарки
В Киеве с 17 по 21 января будут работать продуктовые ярмарки. Предприниматели, фермеры и агрохозяйства привезут в столицу овощи, консервацию, соленья, муку и мучные изделия, крупы, мед, отечественные и импортные фрукты, рыбные, мясо-молочные изделия и многое другое.
В среду, 17 января, ярмарки пройдут:
в Голосеевском районе — на Стратегическом шоссе (между проспектом Науки и улицей Малокитаевской), на улице Демиевской, 45 -47;
в Дарницком районе — на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина (Ильича);
в Днепровском районе — на проспекте Соборности, 2−20;
в Подольском районе — на проспекте Правды, 5−11;
в Святошинском районе — на улицах Подлесной, 8, Тулузы, 10 (пересечение улицы Тулузы и бульвара Р. Роллана);
В четверг, 18 января, ярмарки запланированы:
в Голосеевском районе — на улицах Новопироговской, 25, Ковпака (между улицами Большой Васильковской и Антоновича), Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);
в Дарницком районе — на улице Харченко, 41−47, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
в Днепровском районе — на бульваре Перова, 8−10, улице Березняковской, 21−23;
в Печерском районе — на улице Московской, 2;
в Подольском районе — на улице Оболонской, 23−35;
в Святошинском районе — на улице Гната Юры, 5, пересечении проспекта Победы, 73/1 и улицы Кулибина;
в Шевченковском районе — на улице Багговутовской, 1;
В пятницу, 19 января, ярмарки пройдут:
в Голосеевском районе — на проспектах Голосеевском, 116, и Академика Глушкова, 25−53;
в Дарницком районе — на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
в Деснянском районе — на улице Шолом -Алейхема (в границах улиц Милютенко и Жукова);
в Днепровском районе — на улицах Гродненской, 1/35−17а, и Алма-Атинской, 64−74;
в Печерском районе — на пересечении улиц Первомайского и Мечникова, в переулке Виноградном, 4−6;
в Подольском районе — в переулке Полковом (между улицами Билецкой и Полковой);
в Святошинском районе— на улицах Подлесной, 8, и Сельской, 16;
в Соломенском районе— на улицах Керчинской (между улицами Донецкой и Мартиросяна), Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской);
в Шевченковском районе — на улицах Бульварно-Кудрявска, 2−4, Рижской, 1, Древлянской, 16 и Ружинской, 16−18 (возле сквера), а также на пересечении улиц Гончара, 65а, и Б. Хмельницкого, 94.
В субботу, 20 января, ярмарки пройдут:
в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, и Паньковской;
в Дарницком районе— на улице Ревуцкого, пересечении улиц Чубинского и Пасхалина;
в Деснянском районе — на улицах Цветаевой (между улицей Закревского и проспектом Маяковского), Лисковской (в границах улиц Милославской и Радунской);
в Днепровском районе— на бульваре Бучмы, 2−10;
в Оболонском районе— на улице Иорданской, 1--9;
в Печерском районе — на улице К Билокур;
в Подольском районе — на проспекте Степана Бандеры (возле Куреневского парка);
в Святошинском районе — на улице Григоровича-Барского, 7;
в Соломенском районе — на проспекте Космонавта Комарова, 28 (до улицы Чумака);
в Шевченковском районе — на улице В. Василевской, 1−17;
В воскресенье, 21 января, ярмарки пройдут:
в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (в пределах улиц Касьяна и Ломоносова);
в Дарницком районе — на пересечении улиц Чубинского и Пасхалина;
в Днепровском районе — на улице Стальского (между улицами Радужной и Старосельской);
в Печерском районе — на улице И. Кудри (в границах улиц Иоанна Павла ІІ и Чигорина);
в Соломенском районе — на улице Ф. Эрнста, 14а;
в Святошинском районе — на бульваре Академика Вернадского, 79;
в Шевченковском районе — на улице Татарской, 32−38.
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