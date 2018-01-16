Полицейскому Сергею Олейнику продлили меру пресечения (обновлено)

Голосеевский районный суд Киева во вторник, 16 января, продлил на два месяца меру пресечения полицейскому Сергею Олейнику, который обвиняется в убийстве несовершеннолетнего при задержании BMW 7 февраля 2016 года, сообщает УНН.

«Суд продлил Олейнику еще на два месяца меру пресечения в виде личного обязательства, а также заслушал обвинительный акт, который зачитали прокуроры. Следующее судебное заседание состоится 30 января», — сообщили в прокуратуре. На следующем заседании суд планирует сформировать порядок дальнейшего проведения судебного следствия.

Как стало известно «ФАКТАМ», Сергей Олейник вернулся к работе в патрульной полиции Киева. Только теперь он не патрулирует улицы, а занимает должность инспектора по связям с общественностью Управления патрульной полиции Киева. Сегодня в суде прокурор требовал отстранить его от должности на время следствия. Но, как сообщила «ФАКТАМ» пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, суд ходатайство не поддержал.

Ранее сообщалось, что Голосеевский райсуд Киева утвердил присяжных в деле Олейника.