Украина - особое место на карте Европы, именно здесь решается ее будущее – Порошенко

«Хочу поблагодарить послов иностранных государств — наших партнеров, союзников и друзей. Всех тех, кто поддерживает Украину в ее борьбе за мир, благополучие, процветание и европейское будущее», — сказал президент Украины Петр Порошенко, выступая в Мариинском дворце перед главами дипломатических миссий, аккредитованных в Украине.

По его словам, сегодня у Украины есть все, чтобы отстоять свою правду: «Мы построили крепкую демократическую и объединенную нацию с растущей экономикой и мощной и патриотической армией. И мы непоколебимое единство и солидарность со всем миром против агрессии».

«Украина — особое место на карте Европы. Именно здесь решается ее будущее», — сказал президент. По его словам, задачей цивилизованного мира является создание надежных предохранители, которые бы сдержали любую агрессию России: «Любую агрессию, будь то военную, экономическую или даже в виде фальшивых новостей. Это сейчас стало популярным методом нападения на любую демократию».

Также Петр Порошенко подчеркнул, что демократические ценности не могут быть предметом торгов и компромиссов. «Попытки умиротворения агрессора ведут к росту его аппетитов и, как результат, к новой агрессии. Нужно давать жесткий отпор тем, кто нарушает нормы международного права», -- добавил он.

