Виктория Бекхэм тратит на ежедневный уход за кожей и волосами 894 доллара (фото)

Во вторник, 16 января, Виктория Бекхэм появилась на обложке испанской версии популярного журнала Vogue. Бывшая участница группы Spice Girls, ставшая одним из наиболее успешных модельеров в США и Великобритании, надела для фотосессии красное платье из собственной коллекции.

Этот сексуальный наряд продается за 2 250 фунтов (3 100 долларов). Оригинальный крой платья позволил 43-летней супруге Дэвида Бекхэма продемонстрировать свои стройные ножки во всей красе. Их украшают на снимке сверкающие туфли от Dorothy Pump за 515 фунтов (710 долларов).

Под платьем на теле Виктории был боди телесного цвета стоимостью 690 фунтов (952 доллара). Нежное белье создавало полную иллюзию того, что миссис Бекхэм позирует обнаженной.

Однако весь этот тщательно продуманный ансамбль сразу померк в глазах миллионов женщин, когда они прочитали признание бывшей Posh Spice, сколько денег она каждый день тратит на уход за своей кожей и волосами, а также макияж.

«Когда я была моложе, у меня была довольно плохая кожа. И мне приходилось постоянно замазывать всякие пятна, прыщи и тому подобные вещи. К счастью, сейчас мне уже не приходится беспокоиться об этом. Со временем начинаешь понимать, что нужно твоей коже на самом деле», — заявила мать четырех детей.

Виктория рассказала, что ежедневный уход за собой обходится ей в 648 фунтов (894 доллара). Именно столько стоит ежедневная порция кремов для лица, прочих средств для кожи лица и макияжа (366 фунтов или 505 долларов), лосьонов, скрабов для тела (124 фунта или 171 доллар) и средств для волос (66 фунтов или 91 доллар).