Сделаем все возможное, чтобы Крым и Донбасс как можно быстрее вернулись домой — Порошенко

Украина будет прокладывать путь для реинтеграции оккупированных территории Донбасса и Крыма политико-дипломатическим путем. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время ежегодного приема руководителей дипломатических представительств в Мариинском дворце в Киеве, передает УНН.

«Это — ключевой сигнал соответствующего закона, который рассматривается в украинском парламенте по моей инициативе», — сказал Петр Порошенко. Президент Украины выразил надежду, что Верховная Рада проголосует за этот документ 17−18 января.

«Я надеюсь, что завтра-послезавтра будет голосование по нему. Это сигнал и для Донбасса, и для Крыма — вы неотъемлемой частью Украины. И мы сделаем все возможное, чтобы вы как можно быстрее вернулись домой «, — отметил президент Украины.



