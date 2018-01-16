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Сделаем все возможное, чтобы Крым и Донбасс как можно быстрее вернулись домой — Порошенко

Сделаем все возможное, чтобы Крым и Донбасс как можно быстрее вернулись домой — Порошенко

Инф. «ФАКТОВ»

16.01.2018 21:59 59

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Украина будет прокладывать путь для реинтеграции оккупированных территории Донбасса и Крыма политико-дипломатическим путем. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время ежегодного приема руководителей дипломатических представительств в Мариинском дворце в Киеве, передает УНН.

«Это — ключевой сигнал соответствующего закона, который рассматривается в украинском парламенте по моей инициативе», — сказал Петр Порошенко. Президент Украины выразил надежду, что Верховная Рада проголосует за этот документ 17−18 января.

«Я надеюсь, что завтра-послезавтра будет голосование по нему. Это сигнал и для Донбасса, и для Крыма — вы неотъемлемой частью Украины. И мы сделаем все возможное, чтобы вы как можно быстрее вернулись домой «, — отметил президент Украины.


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