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МВД обнародовало видео последнего дня жизни Ирины Ноздровской (видео)

МВД обнародовало видео последнего дня жизни Ирины Ноздровской (видео)

Инф. «ФАКТОВ»

16.01.2018 22:17 228

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«Это на самом деле трагическая семейная драма, когда две соседние семьи в одном селе Киевской области из-за смертельного ДТП стали смертельными же врагами», — написал на своей страничке в Facebook глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

Он обнародовал записи видеокамер, на которые попала погибшая правозащитница Ирина Ноздровская. «Национальная полиция продолжает расследование и, в случае наличия оснований, обязательно привлечет к ответственности других лиц, кроме главного подозреваемого Россошанского-старшего. Нет ни малейших оснований строить конспирологию или политику на этом на самом деле драматичном, но банальном уголовном преступлении. На этих видео с камер внешнего наблюдения — Ирина Ноздровская за час-полтора до убийства по пути домой», — сообщил Артем Шевченко.

Напомним, о пропаже Ирины Ноздровской стало известно 29 декабря 2017 года. Позже в полиции сообщили, что ее ударили ножом более 10 раз.

Юрия Россошанского, подозреваемого в убийстве Ирины, суд отправил на два месяца под арест. Без альтернативы -- возможности внесения залога.

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