Спасение братьев меньших: в Кременчуге бездомных собак одели в свитера
В городе Кременчуг Полтавской области неравнодушные местные жители одели бездомных собак в свитера, сшитые специально для них.
Об этом пишет местное издание Кременчугский ТелеграфЪ.
«Кто-то собачкам на районе одежду пошил, такие чудные бегают!» — рассказала кременчужанка Анна, которая прислала фото животных.
В то же время не все оценили добрый порыв неизвестных любителей животных.
В комментариях к новости пишут, что собаки из-за свитеров «теперь не смогут вычесать блох». Также предупреждают: если одежка намокнет под дождем в такое холодное время, то доброе дело превратится в недоброе.
Ранее сообщалось о том, что в Кременчуге накануне Рождества хозяева нашли своего пса, которого искали два года.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ — На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала! ”