Спасение братьев меньших: в Кременчуге бездомных собак одели в свитера

В городе Кременчуг Полтавской области неравнодушные местные жители одели бездомных собак в свитера, сшитые специально для них.

Об этом пишет местное издание Кременчугский ТелеграфЪ.

«Кто-то собачкам на районе одежду пошил, такие чудные бегают!» — рассказала кременчужанка Анна, которая прислала фото животных.

В то же время не все оценили добрый порыв неизвестных любителей животных.

В комментариях к новости пишут, что собаки из-за свитеров «теперь не смогут вычесать блох». Также предупреждают: если одежка намокнет под дождем в такое холодное время, то доброе дело превратится в недоброе.

Ранее сообщалось о том, что в Кременчуге накануне Рождества хозяева нашли своего пса, которого искали два года.