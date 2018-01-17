﻿

USD 28.65
RSS
Собаки в свитерах

Спасение братьев меньших: в Кременчуге бездомных собак одели в свитера

Инф. «ФАКТОВ»

17.01.2018 5:20 100

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

В городе Кременчуг Полтавской области неравнодушные местные жители одели бездомных собак в свитера, сшитые специально для них.

Об этом пишет местное издание Кременчугский ТелеграфЪ.

«Кто-то собачкам на районе одежду пошил, такие чудные бегают!» — рассказала кременчужанка Анна, которая прислала фото животных.

В то же время не все оценили добрый порыв неизвестных любителей животных.

В комментариях к новости пишут, что собаки из-за свитеров «теперь не смогут вычесать блох». Также предупреждают: если одежка намокнет под дождем в такое холодное время, то доброе дело превратится в недоброе.

Ранее сообщалось о том, что в Кременчуге накануне Рождества хозяева нашли своего пса, которого искали два года.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии