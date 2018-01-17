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Белаз

Беларусь предложила покупать самосвалы БелАЗ за биткойны

Инф. «ФАКТОВ»

17.01.2018 5:50 86

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Власти Беларуси разрешили руководству ОАО БелАЗ, управляющей компании холдинга БелАЗ, сделать свою продукцию более доступной, в том числе и продавая за криптовалюту.

Об этом говорится в сообщении на сайте холдинга.

«БелАЗ рассмотрит предложения о реализации продукции предприятия за криптовалюту с 11 по 30 января», — говорится в сообщении компании.

Информации о ценах на самосвалы БелАЗ на сайте нет. Также не указывается как будет рассчитываться цена с учетом нестабильного курса криптовалюты.

В то же время согласно информации, доступной в интернете, цена БелАЗа может составлять от $ 2 до $ 3 млн.

Ранее сообщалось, что, несмотря на бум криптовалюты в мире и в Украине в частности (биткойном рассчитываются и с артистами, и за мелкие сделки, виртуальные деньги взяли на вооружение мошенники, некоторое даже требуют платить выкуп в биткойнах), эксперты считают этот актив вложением дорогостоящим и трудно прогнозируемым.

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