Беларусь предложила покупать самосвалы БелАЗ за биткойны
Власти Беларуси разрешили руководству ОАО БелАЗ, управляющей компании холдинга БелАЗ, сделать свою продукцию более доступной, в том числе и продавая за криптовалюту.
Об этом говорится в сообщении на сайте холдинга.
«БелАЗ рассмотрит предложения о реализации продукции предприятия за криптовалюту с 11 по 30 января», — говорится в сообщении компании.
Информации о ценах на самосвалы БелАЗ на сайте нет. Также не указывается как будет рассчитываться цена с учетом нестабильного курса криптовалюты.
В то же время согласно информации, доступной в интернете, цена БелАЗа может составлять от $ 2 до $ 3 млн.
Ранее сообщалось, что, несмотря на бум криптовалюты в мире и в Украине в частности (биткойном рассчитываются и с артистами, и за мелкие сделки, виртуальные деньги взяли на вооружение мошенники, некоторое даже требуют платить выкуп в биткойнах), эксперты считают этот актив вложением дорогостоящим и трудно прогнозируемым.
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