В Германии начались продажи кроссовок со вшитым годовым проездным

Во вторник, 16 января, в магазинах Берлина начались продажи кроссовок adidas EQT Support 93/Berlin, оснащенных вшитым проездным на городской транспорт Берлина с фирменным узором берлинского метро.

Об этом передает DW.

Десятки жителей Берлина ночевали на улице, чтобы купить кроссовки.

Проездной, вшитый в язычок обуви, дает право на пользование берлинским метро, трамваями, автобусами и паромами до конца 2018 года. Такой билет стоит 761 евро.

Кроссовки были выпущены ограниченным тиражом 500 пар по цене 180 евро. В очереди за обувью собрались более 500 человек.

Несмотря на холод, многие из них заняли место еще днем 15 января и ждали начала продажи в спальных мешках и палатках.