Украинские пиротехники показали процесс разминирования Донбасса (видео)

Пиротехники Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций показали рабочие будни на Донбассе, где продолжается разминирование подконтрольной Украине территории.

По информации пресс-службы ГСЧС, за сутки в Донецкой области было обследовано 2,7 га. Работы проводились в Мариуполе, Торецке, а также в Бахмутском и Ясиноватском районах.

Тем временем на Луганщине пиротехнические расчеты проверили 16,35 га местности в Новоайдарском, Попаснянском районах и в Станице Луганской.

Всего за сутки на территории Луганщины было обнаружено и изъято 28 единиц взрывоопасных предметов, в т. ч. 4 артиллерийских снаряда, 2 минометные мины и 22 единицы других взрывоопасных предметов, а в Донецкой области — 66 единиц, в т. ч. 21 артснаряд, 4 минометные мины, 15 гранат и 26 других предметов.

Тем временем наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявили, что за сутки в Донецкой и Луганской областях зафиксировали более 125 взрывов.

Напомним, от освобожденных украинских бойцов, находившихся в заложниках у террористов «ЛДНР» стало известно, что боевики заставляют украинских пленных разминировать минные поля.

