Украинские пиротехники показали процесс разминирования Донбасса (видео)
Пиротехники Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций показали рабочие будни на Донбассе, где продолжается разминирование подконтрольной Украине территории.
По информации пресс-службы ГСЧС, за сутки в Донецкой области было обследовано 2,7 га. Работы проводились в Мариуполе, Торецке, а также в Бахмутском и Ясиноватском районах.
Тем временем на Луганщине пиротехнические расчеты проверили 16,35 га местности в Новоайдарском, Попаснянском районах и в Станице Луганской.
Всего за сутки на территории Луганщины было обнаружено и изъято 28 единиц взрывоопасных предметов,
Тем временем наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявили, что за сутки в Донецкой и Луганской областях зафиксировали более 125 взрывов.
Напомним, от освобожденных украинских бойцов, находившихся в заложниках у террористов «ЛДНР» стало известно, что боевики заставляют украинских пленных разминировать минные поля.
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