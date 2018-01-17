ФИГУРКА ДНЯ.«Фарфоровые» истории.17 января 2018

Эти яркие предметы японского обихода начали попадаться мне на глаза давно. Большие рельефные вазы с изображением сцен из императорской жизни или тонко прорисованных горных пейзажей, украшенных множеством выпуклых деталей и золоченых элементов одежды героев, а также чайные чашки, разные тарелки и сахарницы, от которых просто невозможно было глаз оторвать, изредка встречались на ''блошиных'' рынках в Австрии, Испании, Италии и Англии. Они были узнаваемы издалека. Их нельзя было спутать ни с каким другим фарфором. Выпуклые изображения людей и животных, черный фон, густо украшенный позолотой, редкая техника выписывания деталей — все это делало работы известной японской мануфактуры, как говорится, отличной от других. Со временем наша коллекция столь часто стала пополняться фарфором Сацума, что вполне могла бы стать самостоятельной частью будущей экспозиции.

К сожалению, когда в начале 1990-х годов мне довелось побывать в Токио и Киото, я еще не знал, что именно в Киото (кстати, городе-побратимы Киева) по-настоящему расцвела изобретенная мастерами провинции Сацума техника росписи фарфора. Именно в Киото, древней японской столице, благодаря уникальной династии мастеров Кинкодзан Собэй сацумский стиль достиг своего совершенства, а представленные на Всемирной выставке в Вене в 1873 году произведения вызвали настоящий фурор. Особенно привлекали внимание европейских экспертов работы, украшенные жанровыми сценами японских праздников, исполненные в стиле «нисикидэ"("парчовый узор», или «золотая парча»). Удивительным стало и переплетение европейских и японских техник, характерное для того времени, когда киотские мастера начали использовать в своих работах технику «суйкин» (жидкое золото"), позаимствованную у художников Мейссенской фарфоровой мануфактуры в Германии.

Не буду больше утомлять вас подробностями применения в сацумском стиле различных уникальных техник, делающих эти изделия неповторимыми. Скажу лишь, что в последнее время несколько удивительно красивых произведений мне удалось приобрести в… Киеве! Их привозит из Бельгии и Нидерландов один коллекционер, проживающий там и скупающий эти предметы у строителей-эмигрантов. Они при разборке старых домов нередко находят разные такие вещицы и, боясь быть обманутыми, не несут их скупщикам в салоны, а обращаются к знакомым эмигрантам их других стран. «Правда, с годами фарфоровых изделий Сацума становится все меньше и меньше», — пожаловался в прошлый раз мой новый знакомый.

Представляя сегодня вашему вниманию эту прекрасную вазу, не могу не отметить, сколь тонко прописаны на ней рельефно выделенные фрагменты крупного слона и восседающего на нем японского вельможи, сколь богато покрыты золотой парчой детали одежды других героев исторической сценки. Кстати, к слову замечу об одном чуде, характерном для мастеров сацумского стиля. Вместе с этой вазой я приобрел набор тонкостенных чашек из костяного фарфора этой же мануфактуры. Так вот, если посмотреть на дно такой чашки, поднесся ее к светильнику, на абсолютно белом фоне вдруг четко проявляется невидимый без яркого света (запеченный где-то внутри тонкого фарфора) портрет красивой гейши!.. Это просто невероятно.

Ну, вот, собственно, и все. Сегодняшним именинникам — добра и счастья. И красоты впечатлений от окружающей вас жизни. Такой, как у мастеров японского стиля Сацума. Как всегда, искренне ваш.

Александр ШВЕЦ

ВЕРХОМ НА СЛОНЕ

Страна: Япония

Мануфактура: Satsuma

Время выпуска: первая четверть ХХ века

Размер: 32×18 cm

