Vodafone может восстановить связь в "Л/ДНР" за день

Пресс-секретарь оператора мобильной связи Виктория Рубан объяснила, что такие сроки вполне реальны.

«Мы не знаем, что там за повреждения, и что там сделано было с этим кабелем, но по нашим оценкам это где-то не более 10−12 часов, светового дня хватит. Мы рассчитываем, что у большего числа абонентов будет возможность пользоваться связью», — сказала Рубан. «То, что время от времени у жителей каких-то городов или поселков появляется связь, это, скорее всего, они попадают в зону действия базовых станций, которые установлены с другой стороны линии разграничения. Поэтому связь очень нестабильна, сигнал очень слабый», — объяснила она.

Рубан отметила, что в том регионе нет резервных каналов, они тоже повреждены: «Единственная возможность — это добраться физически до одного из повреждений такого оптоволокна, который находится не на подконтрольной территории. Есть повреждения линий связи в „серой зоне“, при определенных договоренностях, если будут созданы условия, безопасные для нашей ремонтной бригады, мы готовы выехать туда и достаточно быстро ее отремонтировать».

Напомним, что с 11 января жители «Л/ДНР» остались без услуг оператора «Vodafone Украина». Причина — повреждение кабеля в районе поселка Еленовка.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что около 2 млн человек на востоке Украины пока остаются без мобильной связи.