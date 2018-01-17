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Заснеженная дорога

В Великобритании из-за снежного шторма «Фионн» закрылись сотни школ (фото)

Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

17.01.2018 8:23 123

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Сегодня, 17 января, на севере Великобритании закрыты сотни школ в связи с обрушившимся на этот регион страны снежным штормом «Фионн». В Шотландии, Северной Ирландии и Уэльсе водителей предупреждают о сложных погодных условиях. Власти просят, по возможности, не пользоваться личным транспортом. Тем не менее на дорогах уже зарегистрировано множество ДТП.

Скорость ветра достигает 130 километров в час. Ожидается, что высота снежного покрова в Шотландии местами превысит 10 сантиметров. Возможно также выпадение града.

Ранее сообщалось, что снег посреди лета выпал в некоторых регионах Австралии.

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