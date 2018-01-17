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Луценко

Луценко пустился в пляс с Черчиллем (видео)

Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

17.01.2018 8:49 297

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На канале YuoTube появилось пикантное видео — генеральный прокурор Украины танцует с домашним любимцем.

Пользователи социальных сетей уже назвали танцевальные па Юрия Луценко «странными». Его партнер — бернская овчарка Черчилль. Сняла видео супруга генпрокурора Ирина, которая выложила запись в «Фейсбуке».

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