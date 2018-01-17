Гламурное убийство: модель дома Louis Vuitton нанес смертельное ножевое ранение манекенщику Zara (фото, видео)

В Лондоне убит 25-летний манекенщик нигерийского происхождения Гарри Узоки, восходящая звезда мира моды. Изначально сообщалось, что Узоки был убит в результате попытки уличного ограбления. Потом британская пресса сообщала, что к Гарри просто пристали двое парней и, в ходе возникшей драки, один из нападавших ударил модель ножом. Ранение оказалось смертельным.

По сообщению английской газеты The Daily Mail, сразу после убийства двое подозреваемых были задержаны по горячим следам. Оказалось, что один из них — коллега Гарри, известный темнокожий манекенщик. 24-летний Джордж Кох рекламирует ряд брендов, в том числе Louis Vuitton. Ранее у него был контракт с агентством IMG Models. Второй задержанный — его приятель, некий Джонатан Окигбо 23 лет. Обоим предъявлены обвинения в убийстве. Кох также обвиняется во владении холодным оружием. Пока не сообщается, были ли знакомы Гарри и Джордж и является ли мотивом убийства личная неприязнь. Отмечается, однако, что молодые люди вряд ли могли не знать друг друга, поскольку вращались в одних и тех же кругах.

Гарри сотрудничал с модельными агентствами Los Angeles New Models и Premier Model Management, которое сделало знаменитыми Наоми Кэмпбелл и Клаудию Шиффер. Узоки принимал участие в рекламных акциях компаний Zara и Mercedes. Ему прочили блестящее будущее. Гибель Гарри шокировала его поклонников и коллег. Популярная британская модель Джордан Данн написала в соцести: «Только что проснулась и узнала о Гарри Узока. Покойся в раю, молодой король».

Гарри Узока

Джордж Кох