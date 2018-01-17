Жителей аннексированного Крыма посадили на жесткий энергопаек

Административный центр аннексированного Крыма вторые сутки подряд испытывает жесткий энергодефицит. Это признали в компании «Крымэнерго».

«На Симферополь выделено 180 МВт электроэнергии, но уже сейчас уровень потребления — 216 МВт. Вторые сутки мы включаем дизель-генераторные установки, держимся на самом пределе», — заявил представитель энергетиков изданию «РИА Новости Крым», призвав жителей экономить электроэнергию.

Ранее самопровозглашенный «глава Крыма» Сергей Аксенов заверял, что дефицит электроэнергии на полуострове в осенне-зимний период покроют за счет промышленных предприятий или коммерческих объектов, напомнили в издании Крым. Реалии.

Тем временем на материковой Украине в ночь на среду были обесточены 15 населенных пунктов в трех областях. Это стало результатом сложных погодных условий, сообщили в ГСЧС. В т.ч. без света в Донецкой области остались 9 населенных пунктов, Запорожской и Одесской обл. — по 3 населенных пункта. К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Напомним, синоптики предупредили о резком ухудшении погодных условий в Украине 17−18 января 2018 года.

