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На Набережном шоссе водитель иномарки не справился с управлением, погиб пассажир

Смертельное ДТП в Киеве: автомобиль врезался в опору моста (фото)

Василий ТАЛЬСКИЙ, специально для «ФАКТОВ»

17.01.2018 9:34 339

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Ухудшение погодных условий в столице привело к резкому увеличению количества аварий. К сожалению, зафиксированы и ДТП с тяжкими последствиями. Так, на Набережном шоссе под мостом Метро водитель автомобиля «Тойота» не справился с управлением, и машина на полном ходу врезалась в опору моста.

Предварительно установлено, что «Тойота» двигалась от моста Патона. А перед мостом Метро, где разделяются потоки транспорта и есть соответствующие знаки, разметка, водитель «японца» наехал на бордюр и продолжил движение, пока не врезался в опору моста. Видимо, скорость «Тойоты» была большой и водитель, преодолев около сотни метров, не успел съехать с бордюра. Пассажир, сидевший справа, погиб, водитель госпитализирован. На месте происшествия работали спасатели.

Ранее fakty.ua сообщали, что в Минске машина сбила певицу из популярной в СССР белорусской группы «Верасы».

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