Крымские активисты объявили сбор средств для семьи осужденного Балуха

Группа крымских активистов объявила сбор средств для помощи осужденному накануне Владимиру Балуху. Как рассказала ресурсу Крым.Реалии инициатор сбора средств Елена Антонова, часть собранных денег будет направлена на оплату штрафа, который активисту присудил Раздольненский районный суд Крыма, остальное передадут его матери.

«Мы были у Володи дома в минувшие выходные, мы видели, как живет эта семья, мы поняли, что помощь очень нужна… В доме печное отопление, возможно, понадобятся дрова, ведь женщина (мать Владимира. Ред.) остается одна», — рассказала Антонова.

По ее словам, семья Балуха денег не просила, это была исключительно общественная инициатива.

Напоминаем, так называемый Раздольненский районный суд в аннексированном Крыму 16 января приговорил украинского активиста Владимира Балуха к трем годам и семи месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4,6 тысячи гривен). На приговор резко отреагировал президент Украины Петр Порошенко.

Фото Крым. Реалии