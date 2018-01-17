Супруги, державшие в заточении 13 своих детей, были крайне религиозны и одержимы любовью к Диснейленду

Американская пресса сообщает подробности о так называемом Доме ужасов, в котором родители удерживали в заточении 13 родных детей в возрасте от двух до 29 лет. О жутких условиях, в которых жили пленники, стало известно после того, как одна из них набралась храбрости и, похитив на рассвете мобильный телефон родителей, выбралась с ним из дома через окно. Девушка, которая была уверена, что родители убьют ее, если обнаружат побег, связалась с полицией.

Прибывшие по вызову стражи порядка говорят, что 17-летняя девушка была настолько истощена, что казалась десятилетним ребенком. Так же плохо выглядели и остальные девять дочерей и трое сыновей Дэвида и Луизы Терпин. Хотя семерых из них нельзя даже назвать детьми (их возраст превышает 18 лет), полиция поначалу решила, что все, кто находился в комнате, несовершеннолетние: настолько маленькими и исхудавшими они были. Первое, о чем попросили невольники полицейских, — дать им еды. Некоторые из детей были прикованы цепями к кроватям или другой мебели. Помещение было очень грязным.

57-летний Дэвид и 49-летняя Луиза арестованы. Им предъявлены обвинения в пытках и в угрозе жизни детей. По свидетельству родных и знакомых, супруги были крайне религиозны. Они заставляли детей учить наизусть Библию. По ночам будили их и заставляли часами маршировать по спальне. Пленники почти не бывали на свежем воздухе. Многие соседи и не подозревали, что в доме живут дети. А те, кому доводилось их видеть, говорят, что они были бледными, как вампиры, и похожи на автоматы. «Моя жена называла их клонами. Они говорили, как роботы: монотонно и хором», — рассказал один из соседей журналистам издания The New York Post.

Сообщается также, что Дэвид и Луиза были одержимы любовью к Диснейленду. Они по меньшей мере дважды вывозили детей в тематический парк. Логотипы Диснейленда были на их одежде и даже на номерных табличках автомобилей.

В Калифорнии семья поселилась в 2010 году. До этого у них была ферма в Техасе.

Терпины иногда вывозили детей в Диснейленд