Легендарный обладатель «Золотого мяча» завершил футбольную карьеру

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо повесил бутсы на гвоздь. О решении 37-летнего форварда завершить футбольную карьеру объявил его брат и агент Роберто де Аccиc.

— Роналдиньо завершил карьеру, — заявил брат бывшего игрока «ПСЖ», «Барселоны» и «Милана» в интервью Globo Esporte. — Все, конец. Возможно, мы придумаем что-нибудь большое после ЧМ-2018, в августе. Организуем несколько мероприятий в Бразилии, Европе и Азии. Ну и, естественно, проведем матч с участием сборной Бразилии.

Последним командой в карьере легенды был индийский мини-футбольный клуб «Драконы Дели». Кроме того, в последнее время Рони принимал участие в благотворительных и показательных матчах.

Титулованный Роналдиньо — чемпион мира 2002 года, двукратный чемпион Испании, чемпион Франции и Италии, победитель Лиги чемпионов. В 2005 году ему был вручен «Золотой мяч», а в 2004-м и 2005-м он становился лучшим футболистом мира по версии ФИФА. В составе сборной своей страны форвард провел 98 поединков, забил 33 мяча.

Кстати, впервые в бразильской прессе о нем упомянули еще в 1993 году, когда 13-летний Роналдиньо забил все 23 (!) гола в одном из матчей против местной команды (та игра завершилась со счетом 23:0 в пользу его «Белу-Оризонти»).

Ранее fakty.ua сообщали, что самый возрастной футболист в мире — 50-летний нападающий «Иокогамы» Кадзуйоси Миура — продлил контракт со своим клубом еще на один год.