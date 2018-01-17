Из-за снегопадов пассажирам поездов рекомендуется приезжать на станции заранее

Сильные снегопады 16 января не повлияли на работу «Укрзалізниці» и движение поездов. Тем не менее администрация железнодорожного транспорта просит пассажиров в ближайшие дни учитывать возможные трудности при трансфере к железнодорожным вокзалам и станциям. На следующие несколько дней синоптики прогнозируют существенное осложнение погодных условий, сильные снегопады и метели.

Как сообщает «Укрзалізниця», за прошедшие сутки задержек в движении поездов из-за непогоды не зарегистрировано. К очистке железнодорожной инфраструктуры от снега привлечены более двух тысяч человек. По всей территории Украины ото льда и снега очищено 288 железнодорожных переездов, 17 пассажирских платформ, а также железнодорожные пути и стрелочные переводы.

Что касается других видов транспорта, в частности, авиационных перевозок, то последствия непогоды удалось ликвидировать. Аэропорт «Одесса», где вчера отменяли рейсы, сегодня вернулся к работе в штатном режиме. В аэропорту «Борисполь» все рейсы выполняются, существенных отклонений от графика движения не наблюдается. В аэропорту «Киев» (Жуляны) вылеты и прилеты также осуществляются с соблюдением расписания.