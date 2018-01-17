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Во Львове газом отравились пятеро детей-спортсменов из Киева

Во Львове газом отравились пятеро детей-спортсменов из Киева

Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

17.01.2018 10:09 212

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Утром 17 января стало известно, что во Львове газом отравились люди. Как сообщили «ФАКТАМ» в департаменте защиты гражданского населения Львовской областной государственной администрации, в скорую помощь поступил вызов из дома на улице Зализнычной.

В одной из квартир угарным газом отравились восемь человек. Среди пострадавших — пятеро детей в возрасте от 8 до 10 лет. Все они члены детской спортивной команды, приехавшие из Киева на соревнования.

Пострадавшие госпитализированы. Специалисты устанавливают причины произошедшего.

Ранее fakty.ua сообщали, что в Ивано-Франковске от отравления угарным газом погибла вся семья — родители и четверо детей.

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