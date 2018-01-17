ООН включила урегулирование конфликта на Донбассе в свои приоритеты на год

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш назвал урегулирование конфликтов в Европе, в том числе на востоке Украины, одним из основных направлений деятельности ООН в 2018 году. Для этого он призвал оживить работу соответствующих посреднических инициатив, включая Нормандский формат и Трехстороннюю контактную группу, сообщает Центр новостей ООН.

При этом Гутерреш выразил уверенность, что у европейских стран есть рычаги, необходимые для решения конфликтов на континенте.

Кроме конфликта на Донбассе в контексте конфликтов в Европе генсек ООН упомянул грузинско-российское противостояние и конфликт в Приднестровье.

Среди других задач ООН в 2018 году названо урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке, разрешение проблемы беженцев в Мьянме и Бангладеш, а также демилитаризацию Корейского полуострова.

Напомним, Украина ожидает поддержки ООН в размещении миротворцев организации в зоне конфликта на Донбассе.